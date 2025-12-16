Avrupa’nın göbeğinde bir cami gece yarısı hedef alındı.

Fransa’nın Grenoble kentinde bulunan bir camide yangın çıktı. Saint-Bruno Mahallesi’ndeki camide meydana gelen olayda kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

YANGIN AYAKKABILIK BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre yangın, yerel saatle 02.00 sıralarında caminin ayakkabıların bulunduğu bölümde başladı. Polis kaynakları, olayın sıradan bir kazadan ziyade kasıt ihtimali taşıdığını aktardı.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ, BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce çevrede yaşayan bir kişi tarafından söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Camide maddi hasar oluştu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından güvenlik güçleri cami çevresinde inceleme yaptı. Kundaklama ihtimali doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. Fail ya da faillerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

FRANSA’DA İSLAMOFOBİK SALDIRILAR GÜNDEMDE

Fransa’da son dönemde camilere ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına dikkat çekiliyor. Aralık ayı başında Puy-en-Velay kentindeki bir camide Kur’an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılmıştı. Montreal-la-Cluse’da ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine ait bir posta kutusuna mermi bırakılmıştı.

STRASBOURG’DA BOMBA İHBARI

Strasbourg’daki Ulu Cami çevresinde 13 Aralık’ta yapılan bomba ihbarı nedeniyle güvenlik önlemleri alınmış, inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı. Cami kısa süreliğine ibadete kapatılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası