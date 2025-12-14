ABD’de İslamofobi yeniden gündemde. Teksas eyaletinde bir cami önünde düzenlenen provokatif eylemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı gerçekleştirildi.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentinde bulunan Epic Camii’nin önünde İslam karşıtı bir gösteri düzenlendi. 6 Ocak Kongre baskınına karıştığı bilinen ve daha sonra affedilen Jake Lang’in öncülük ettiği grup, Kur’an-ı Kerim’i domuz kafasıyla birlikte kullanarak provokatif eylem gerçekleştirdi.

Gösteri sırasında Kur’an-ı Kerim’in domuzun ağzına yerleştirildiği görüldü. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Gösteriye ilişkin paylaşımlarda “Amerikalılar sözde İslami ele geçirmeye artık yeter diyor” ve “Teksas asla ele geçirilmeyecek” gibi ifadeler kullanıldı.

Müslümanlara yönelik açık nefret dili nedeniyle büyük tepki topladı.

KONGRE’DEN GELEN SÖZLER TEPKİYİ BÜYÜTTÜ

Yaşananların ardından ABD’de İslamofobi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ABD’li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Randy Fine, bir kongre oturumunda “ana akım Müslümanların yok edilmesi” gerektiğini savundu. Fine, bu sözleri nedeniyle İslamofobik olarak anılmaktan çekinmediğini dile getirdi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Fine’ın sözlerine sert tepki gösterdi. CAIR, bu ifadelerin “soykırım çağrısı” anlamına geldiğini kayda geçirdi.

SON İKİ AYDA YEDİ MÜSLÜMAN ÖĞRENCİ GRUBUNA TACİZ

ABD genelinde son iki ayda en az yedi Müslüman öğrenci derneği, aşırı sağcı grupların organize saldırılarına maruz kaldı. Sözlü hakaretlerden Kur’an yakmaya kadar uzanan bu eylemler, üniversitelerde ve yerel toplumlarda geniş yankı uyandırdı.

TEKSAS’TA NAMAZ SIRASINDA SALDIRI

Teksas’ın Murphy kentinde akşam namazı sırasında yaklaşık 20 Müslüman öğrenci, üç Hristiyan erkek tarafından hakaret ve alaya maruz kaldı. Cemaat namaza devam etti. Polis müdahalesi sonrası üç kişi hakkında işlem yapıldı.

FLORİDA’DA NAMAZ ENGELLEME GİRİŞİMİ

Güney Florida Üniversitesi’nde “Christopher Swochok” isimli kişi, Müslüman öğrencilerin sabah namazını engellemeye çalıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Aynı kişinin daha önce Houston Üniversitesi’nde Müslüman öğrenci buluşmasını engellediği ve Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdiği bilgisi kayıtlara geçti.

“HRİSTİYAN SAVAŞÇILAR” DETAYI

Güney Yasal ve Ekonomik Düzenlemeler Merkezi raporlarına göre bu eylemler “Hristiyan Savaşçılar” adlı grup tarafından canlı yayınlandı. Florida Üniversitesi’nde yaşanan bir başka olayda saldırganlar bağırma, eşya fırlatma ve alaycı kışkırtmalarla namaz kılan öğrencileri hedef aldı.

Polis, saldırganlar hakkında “nefret suçu” kapsamında cezai işlem başlattı.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Artan tehdit ve baskıya rağmen Müslüman öğrenciler dini ve sosyal faaliyetlerine devam etti. Yerel toplumlardan destek mesajları geldi. Öğrenci dernekleri, yaşanan olayları belgeleyerek üniversite yönetimleri ve emniyet birimleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

