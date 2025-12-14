Eskişehir'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Sebahattin K. evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Eskişehir’de Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak üzerinde yaşayan 74 yaşındaki Sebahattin K.'dan 10 gündür haber alamayan muhtar, durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

İhbar sonrasında eve gelen polis ekipleri, Sebahattin K.'yı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Sebahattin K.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 74 yaşındaki yaşlı adamın tam ölüm nedeni yapılan çalışmalar sonrasında belirlenecek.

