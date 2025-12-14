RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı öncesi kazandı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir, Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı.

SAMSUNSPOR ÜST ÜSTE 2. KEZ KAYBETTİ

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 66'da Eldor Shomurodov 83. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Başakşehir, puanını 20 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, bu sezon ligde ilk kez art arda ikinci maçında mağlubiyet aldı ve 25 puanla 6. sırada kaldı.

KUPADA RAKİP GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Turuncu lacivertliler, 18 Aralık Perşembe günü ise Türkiye Kupası'nda Galatasaray ağırlayacak. Samsunspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.

16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

74. dakikada Tomasson'un pasında topla buluşan Polat Yaldır'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Goller. Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir)

