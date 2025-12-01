Fransa’nın iki farklı vilayetinde cami ve Türk derneği aynı gün içinde hedef alındı. Kur’an-ı Kerim nüshaları yırtılıp yere atıldı, posta kutusuna mermi bırakıldı. Ülkede İslamofobi yeniden alarm verdi.

Fransa’nın Haute-Loire bölgesindeki Puy-en-Velay kentinde bulunan bir cami ile Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse’da yer alan DİTİB’e bağlı Türk derneği, ardı ardına ırkçı saldırılara uğradı. Ülkede Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin arttığı bir dönemde yaşanan olaylar, hem Fransa hem Türkiye kamuoyunda tepki topladı.

NELER OLDU?

Puy-en-Velay’daki camide bir grup, Kur’an-ı Kerim nüshalarını yırtarak yere attı. Aynı gün Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse’da bulunan Türk derneğinin posta kutusuna ise bir mermi bırakıldı.

KUR’AN-I KERİM’E YÖNELİK SALDIRI TEPKİ ÇEKTİ

Fransa İslam Konseyi (CFCM), camide yaşanan olay sonrası yazılı bir açıklama yayımlayarak cami cemaatiyle dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, "bir ibadethanenin ortasında Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırının, hiçbir şekilde hafife alınmaması gereken ciddi bir İslamofobi eylemi" denildi.

CFCM, hükümetin son dönemde Müslümanlara yönelik "taraflı anketlerin, raporların ve etiketleyici tekliflerin" dolaşıma girmesinin nefret ortamını büyüttüğüne dikkat çekti ve ülkedeki Müslümanlara temkinli olmaları çağrısında bulundu.

TÜRK DERNEĞİNE MERMİ: "KORKU OLUŞTURMAYI AMAÇLIYOR"

DİTİB yönetimi, Montreal-la-Cluse’daki Türk derneğinin posta kutusuna bırakılan mermiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Montreal-la-Cluse Türk toplumunu ve "birlik duygusunu" hedef alan bu saldırıyı kınıyor, dernek üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "korku ve tehdit oluşturmaya yönelik bu eylemin" hukuki takipçisi olunacağı aktarıldı. DİTİB, yetkili makamları sağduyu ve hassasiyet göstermeye çağırdı.

İSLAM KARŞITI ANKET TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Fransa’da Müslümanlara yönelik tartışmalar son haftalarda daha da yoğunlaşmış durumda. Anket şirketi Ifop’un 18 Kasım’da yayımladığı "Fransa’daki Müslümanların İslam ile ilişkisine dair bir durum tespiti" başlıklı anketin "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle tepki çektiği hatırlatıldı.

CFCM, Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" karşı çıkarak bu çalışmaların ülke genelinde nefreti körüklediğini vurguladı. Yaşanan son saldırılar, Fransa’daki Müslüman toplumun güvenlik konusunda yeni bir krizle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

ARAÇLA CAMİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz aylarda daFransa’nın doğusundaki Colmar şehrinde bir kişi aracını bilinçli olarak camiye sürdü. Akşam namazından yaklaşık 1 saat sonra meydana gelen olayda can kaybının yaşanmadığı ancak camide maddi hasar meydan geldiği kaydedildi. Yerel medyada yer alan habere göre, Citroën C4 marka araç kullanan bir kişinin aracıyla camiye girmeye çalıştığı aktarıldı.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

