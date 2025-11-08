İngiltere’de 27 camiye saldırı düzenlendi! Terör saldırıları artıyor

İngiliz Müslüman Vakfı (British Muslim Trust - BMT), yalnızca üç ay içinde ülke genelinde en az 27 caminin saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırılarda bayrak, haç ve nefret sembollerinin kullanıldığına dikkat çekilirken Müslümanlara yönelik nefretin ülke çapında yükselişe geçtiğini kaydedildi.

25 CAMİYE 27 SALDIRI

BMT verilerine göre, 26 Temmuz ile Ekim sonu arasında İngiltere genelinde 25 farklı cami 27 kez hedef alındı. Bazı ibadethaneler birkaç kez saldırıya uğradı.

Saldırılar arasında kundaklama girişimi, mermi saldırısı, nefret içerikli grafitiler ve bayrakların cami mülklerine yerleştirilmesi gibi olaylar bulunuyor.

Raporda, olayların yüzde 40’ından fazlasında ulusal bayraklar veya Hristiyan sembolleri kullanıldığı, yüzde 11’inde ise ırkçı afiş ve grafitilerin yer aldığı belirtildi.

Saldırıların dörtte birinden fazlası, “şiddet içeren veya yıkıcı” olarak kayıtlara geçti.

AĞUSTOS-EKİM DÖNEMİNDE ŞİDDET TIRMANDI BMT, Temmuz ayında yalnızca bir olayın doğrulandığını, ancak Ağustos ayında yedi, Eylül ve Ekim aylarında ise dokuz saldırı kaydedildiğini aktardı. Saldırıları basit vandalizmden "koordineli sindirme eylemleri"ne dönüştü. Özellikle kundaklama girişimleri bu sürecin doruk noktasını oluşturdu.

"MİLLİYETÇİ KAMPANYALARLA BAĞLANTI"

Raporda, saldırı dalgasının "Raise the Colors" ve "Unite the Kingdom Rally" adlı milliyetçi kampanyalarla aynı döneme denk geldiği vurgulandı.

BMT, bu etkinliklerin organizatörler tarafından ulusal birlik çağrısı olarak sunulmasına rağmen, “bayrağın etno-milliyetçi bir sindirme aracına dönüştüğü” vakaların aynı zaman aralığında arttığını kaydetti.

"Birçok Müslüman için bu saldırılar rastgele değil; inançları nedeniyle toplumda dışlandıklarının bir göstergesi" ifadelerine yer verildi.

BMT İcra Kurulu Başkanı Akeela Ahmed, bulguların endişe verici olduğunu söyledi:

"Bu yaz elde edilen kanıtlar tartışılmaz. İngiltere'de Müslümanlara yönelik nefret hem görünürlük hem de şiddet açısından artıyor ve camiler şaşırtıcı bir ölçekte hedef alınıyor."

BMT, nefret suçlarına karşı hızlı müdahale protokolleri, daha iyi kurumlar arası koordinasyon ve ibadet yerleri için güvenlik desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

MAĞDURLAR DESTEK BULAMIYOR

Raporda, saldırıya uğrayan cami temsilcilerinin çoğunun, polis ve çevrimiçi platformlardan yeterli destek görmedikleri ifade edildi.