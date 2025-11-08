Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız birden
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Son 16 turuna direkt katılım anlamına gelen ilk 8 için önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, transferde gözünü kararttı. Galatasaray'ın listesinde yer alan 3 futbolcu belli oldu.
Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta topladığı 9 puanla 9'uncu sıraya yükseldi. Son 16 turu hedefinde büyük avantaj sağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
PAVLOVIC'E YAKIN TAKİP
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; savunmaya sol ayaklı stoper arayan Galatasaray, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Milan'dan StrahinjaPavlovic'in durumunu takip ediyor.Sırp stoperin Milan ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. İtalyan ekibinin formasını bu sezon 12 maçta giyen oyuncu, 2 gol ve bir asistlik skor katkısı sağladı.
ONYEDIKA YENİDEN GÜNDEMDE
Teknik direktör Okan Buruk'un, 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabilen iki yönlü orta saha ısrarı sürüyor. Bu nedenle Club Brugge'den Raphael Onyedika tekrar gündeme geldi.güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı orta sahanın sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
LOOKMAN ISRARI
Hücum hattına ise ilk aday sezon başında şartları sorulan Atalanta'dan Ademola Lookman.2027 yılına kadar sözleşmesi bulunanİtalyan ekibi ile sorun yaşayan oyuncunungüncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 9 maçta bir gol kaydetti.
3 DEĞİŞİKLİK HAKKI
Galatasaray'ın, Devler Ligi'nde ilk 24'ü ü garantilemesi halinde savunma, orta saha ve hücum hattını kalitesi tartışılmayacak isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.
Şubat ayında UEFA listesinde 3 değişiklik yapma hakkı olan sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde bu futbolcular için harekete geçebileceği belirtildi.