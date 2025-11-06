Şampiyonlar Ligi'nde olay çıktı! Galatasaray'ın istediği yıldız çıldırdı, o anlar kameraya yansıdı
Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Atalanta, deplasmanda Marsilya'yı 1-0 yendi. Maçın 75'inci dakikasında oyundan alınan Ademola Lookman ile teknik direktörü Ivan Juric arasında yaşananlar gündeme oturdu. O anlar canlı yayında saniye saniye kameralara yansıdı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Lookman, yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'la anılmıştı.
İtalyan ekibi Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında Marsilya ile deplasmanda karşılaştı. Lamar Samardzic'in golüyle kazanan Atalanta'da Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasında tansiyon yükseldi.
LOOKMAN MEMNUN OLMADI, JURIC BAĞIRDI
Karşılaşmanın 75'incidakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman, bu karardan hiçmemnun olmadı. Mutsuzluğu jest ve mimiklerine yansıyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, kenara geldiğinde hocasından sert tepki gördü. Juric, futbolcuyu kolundan tuttu ve yüzüne karşı bağırdı. Hemen araya araya giren teknik ekip, bu tepki sonrası çok sinirlendiği görülen Nijeryalı futbolcuyu uzaklaştırdı. Gerilim canlı yayında saniye saniye ekranlara geldi.
"AYNI ŞEYLER"
Maçın ardından konuyla ilgili Sky Sport'a konuşan Juric, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Futbolcular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta’dır" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ
Atalanta'da daha önce kadro dışı bırakılan ve affedilen Lookman'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcuya kadrosuna katmak istediği basına yansırken; Atalanta, Nijeryalı futbolcunnı ayrılığına izin vermemişti.