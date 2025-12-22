Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Cansız bedenin istasyondan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü. Yaşananlara tanık olan bir yolcu " Şişhane durağına geldiğimizde aniden fren yaptı. Işıklar kapandı açıldı. Güvenlik metronun arızalı olduğunu söyleyerek bizi aşağı indirdi" dedi.

Acı olay sabah saatlerinde İstanbul'da yoğun olarak kullanılan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda yaşandı.

İstasyona gelen bir kişi bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. İstasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

İstasyona gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler ise normale döndü.

Bir yolcu, "Sabah metroya bindik. Şişhane durağına geldiğimizde aniden fren yaptı. Işıklar kapandı açıldı. Güvenlik metronun arızalı olduğunu söyleyerek bizi aşağı indirdi" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" denildi.

