Barış Boyun’un elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin davanın karar duruşması Silivri’de gergin anlara sahne oldu. Kararların okunması sırasında sanıklar tepki gösterdi, salon savaş alanına döndü. Ortamın kontrol altına alınması için biber gazı kullanıldı. 363 sanıklı davada mahkeme, çok sayıda sanık hakkında ağır hapis cezaları verdi.

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşı olduğu 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik davada karar açıklandı.

Toplam 363 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme, örgüt yapılanmasına ilişkin ağır cezalar verdi.

VERİLEN CEZALAR

Mahkeme kararına göre:

107 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi,

40’ın üzerinde sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, suç örgütünün yapısı, eylemleri ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda çok sayıda sanık hakkında uzun süreli hapis cezalarına da hükmetti.

Barış Boyun davasında karar açıklandı, sanıklar çıldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, biber gazıyla müdahale edildi

SANIKLAR KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma, kararların okunması sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Karar tepki gösteren sanıklarla jandarma arasında arbede çıktı.

Barış Boyun davasında karar açıklandı, sanıklar çıldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, biber gazıyla müdahale edildi

Artan tansiyon nedeniyle duruşmaya ara verildiği, mahkeme heyetinin güvenlik gerekçesiyle salonu terk ettiği öğrenildi. Yaşanan arbede nedeniyle kolluk kuvvetleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası