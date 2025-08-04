Daltonlar çetesinden Caner Koçer'in yurt dışında öldürüldüğü iddiası
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğü öne sürüldü.
Daltonlar çetesi son yıllarda yurt dışında uğradığı ve düzenlediği suikastlerle gündemde bulunuyordu.
Son olarak gazeteci Emrullah Erdinç, çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in İspanya'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından olay yerine ait olduğu öne sürülen videoyu paylaşan Erdinç şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GÖLGESİ ARTIK SINIR ÖTESİNDE"
"Daltonlar çetesine silahlı infaz! Çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, bugün İspanya’da silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye merkezli suç örgütlerinin gölgesi artık sınır ötesinde!"
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci