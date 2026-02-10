Japon ev kadınlarının yerini bu kez “Çinli teyzeler” aldı. Milyonlarca bireysel yatırımcının altın ve gümüşe yönelmesi, kuyumcularda kuyruklar oluştururken küresel metal fiyatlarını da yukarı taşıdı.

Küresel piyasalarda bir dönem “Japon ev kadınları” olarak bilinen bireysel yatırımcı profili öne çıkarken, son dönemde bu rolü Çinli yatırımcılar devralmış durumda. Özellikle Çin’de orta yaşlı kadınlar başta olmak üzere milyonlarca bireysel yatırımcı, birikimlerini korumak için altın ve gümüşe yöneliyor. Bu yoğun talep, değerli metallerde yaşanan yükselişte önemli bir itici güç olarak görülüyor.

Uzmanlara göre Çin’de artan servet birikimiyle birlikte, ekonomik belirsizlikler ve küresel risk algısı bireysel yatırımcıları “güvenli liman” olarak görülen altına yöneltti. Gayrimenkul piyasasının durgunlaşması, borsadaki dalgalanmalar ve düşük faiz oranları da bu tercihi hızlandıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

'Japon ev kadınlarını' geçtiler... Altın ve gümüşü 'Çinli teyzeler' uçuruyor!

KUYUMCULARDA UZUN KUYRUKLAR VAR

CNBC-e'nin Wall Street Journal'dan derlediği habere göre, Pekin’de yaşayan 43 yaşındaki öğretmen Rose Tian da bu eğilimin tipik örneklerinden biri. Ekonomik belirsizliklerden kaygı duyduğunu belirten Tian, son yıllarda bilezik, kolye ve yüzük gibi altın ürünlerine yatırım yaptığını ifade ediyor. Tian gibi küçük ölçekli yatırımcıların artan ilgisi, altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasında etkili oldu. Ancak son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar, birçok bireysel yatırımcının da zarar etmesine yol açtı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çinli yatırımcıların fiziki altın alımları bir yılda yaklaşık yüzde 28 artarak 400 metrik tonun üzerine çıktı. Bu rakam, küresel ölçekte yapılan altın alımlarının neredeyse üçte birine karşılık geliyor. Aynı dönemde Çin’deki altın borsa yatırım fonlarına (ETF) da rekor düzeyde para girişi oldu.

Çin’de yalnızca dijital platformlardan değil, kuyumculardan fiziki altın almak isteyenlerin de sayısı hızla artıyor. Altın pazarlarında gram altın ve küçük külçeler için kuyruklar oluşurken, bazı yatırımcılar alımlarını cep telefonu uygulamaları üzerinden saniyeler içinde gerçekleştiriyor.

GENÇLER GÜMÜŞÜN TARAFINDA

Fiyatlardaki sert yükselişin ardından gelen ani düşüşler ise piyasada temkinli bir havaya neden oldu. Bazı bankalar, metaller için kullanılan kredilere sınırlama getirdi. Yüksek fiyatlar nedeniyle altını pahalı bulan bir kesim ise gümüşe yönelmeye başladı. Özellikle genç yatırımcılar, gümüşün daha fazla kazanç potansiyeli sunduğunu düşünerek tercihini bu yönde kullanıyor.

Özetle, küresel piyasalarda bireysel yatırımcıların ağırlık merkezi Japonya’dan Çin’e kayarken, “Çinli teyzeler” olarak anılan kitlenin altın ve gümüşe yönelimi, değerli metallerdeki hareketliliğin arkasındaki en güçlü dinamiklerden biri haline gelmiş durumda.

