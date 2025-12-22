Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki ekip de eksikler ile boğuşuyor! ''Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusu gündeme gelirken muhtemel ilk 11'de şekil almaya şimdiden başladı.

Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak kritik mücadele öncesinde hem sarı-lacivertli hem de siyah-beyazlı takımda çok sayıda oyuncu çeşitli nedenlerle forma giyemeyecek. Yaşanan eksikler nedeniyle teknik direktörler Domenico Tedesco ve Sergen Yalçın’ın planları oldukça zora girdi. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KİMLER EKSİK?

Ev sahibi Fenerbahçe’de derbi öncesi adeta eksik oyuncu krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte izinli, sakat, cezalı, milli takıma giden ve kadro dışı bırakılan futbolcular nedeniyle geniş bir eksik listesi oluştu.

Teknik heyet eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanırken bazı genç oyuncuların da maç kadrosuna dahil edilmesi gündemde.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11!

FENERBAHÇE’DE CEZALI VE SAKAT OYUNCULAR

Fenerbahçe’de Fred kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown ve Anderson Talisca da derbide görev alamayacak. Ederson ve Jhon Duran’ın izinli olması nedeniyle maç kadrosunda bulunmayacağı öğrenildi.

Milli takımlara giden Nene ve En-Nesyri de karşılaşmada sahada olmayacak. Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması, Mert Hakan Yandaş’ın ise bahis soruşturması kapsamında yer alması Fenerbahçe’nin kadro seçeneğini daralttı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11!

BEŞİKTAŞ’TA DERBİ ÖNCESİ EKSİKLER

Beşiktaş cephesinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarına katılan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure derbi kafilesinde yer almıyor. Bunun yanı sıra Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder’in sakatlıklarının devam ettiği ve sağlık heyetinden gelen rapor doğrultusunda forma giyemeyecekleri belirtiliyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11 (MUHTEMEL)

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Jayden, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Emirhan Topçu, Kartal Kayra, Demir Ege, Cerny, Orkun Kökçü, Rashica, Abraham

Haberle İlgili Daha Fazlası