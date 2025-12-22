Ziraat Türkiye Kupası’nda futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, kupada bu hafta oynanacak ilk hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıklarken, dev derbide düdüğün Oğuzhan Çakır’da olacağı duyuruldu. Futbolseverler ise ''Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakemi Oğuzhan Çakır kimdir, hangi takımlı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Türkiye Kupası’nda haftanın en çok konuşulan maçında hakemlik görevini Oğuzhan Çakır üstlenecek. TFF’nin açıkladığı programa göre, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev randevuda orta hakem olarak sahada olacak Çakır, kariyerinde ilk kez kupa derbisinde düdük çalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakemi Oğuzhan Çakır kimdir, hangi takımlı?

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapacak Oğuzhan Çakır 1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi. Hakemliğe 2017 yılında başlayan Çakır, Balıkesir bölgesi hakemi olarak görev yapıyor.

Genç hakem 9 Ocak 2024 tarihinde 1. Lig’e yükseldi. 2025 yılı itibarıyla FIFA kokartı takan Oğuzhan Çakır, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Gençlik Ligi, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve milli takım alt yaş kategorilerinde birçok karşılaşmada düdük çaldı.

2025-2026 sezonunda Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçlarını da yöneten Çakır yarın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın akşam oynanacak. Kupada ilk hafta maçları kapsamında sahne alacak bu karşılaşma 23 Aralık Salı günü 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE KUPASI’NDA DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

Yarın

15.00 Kocaelispor –ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay.

17.00 Konyaspor – Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe – Beşiktaş: Oğuzhan Çakır



24 Aralık Çarşamba

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK – Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor – Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor – ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

