MHK duyurdu: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemini açıkladı.
- Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
- Derbide yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak.
- MHK, 4'üncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe'yi atandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hekem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
KUPADA İLK HAFTA HAKEMLERİ
Kupada ilk hafta karşılaşmaları, 23 Eylül Salı ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak. Müsabakalrı yönetecek hakemler şöyle:
23 Aralık Salı
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay