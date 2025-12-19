Türkiye Gazetesi
Başakşehir'den Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı: Sahada Umut, VAR da Sağlam!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybeden RAMS Başakşehir, uzatma dakiklaarında Abbosbek Fayzullaev'in ceza sahasında Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonla ilgili paylaşım yaptı.
RAMS Başakşehir, Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, VAR incelemesi sonrası 'devam' kararı verilen pozisyona dair tepki gösterdi.
- Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Ev sahibi, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
- Maçın son dakikasında Abbosbek Fayzullaev'in yerdeki pozisyonu penaltı beklentilerine yol açtı.
- Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı vermedi.
- Başakşehir, VAR'da görev yapan Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekip, VAR'da (Video Yardımcı Hakem) görev yapan Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.
TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU
Karşılaşmanın 90+2'inci dakikasında Abbosbek Fayzullaev, ceza sahasında Arda Ünyay ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular penaltı beklerken; hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası devam kararı verdi.
"DAHA NE KADAR DEVAM?"
RAMS Başakşehir, maçın ardından sosyal medya hesabından "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" mesajının yer aldığı paylaşımda bulundu.
