Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybeden RAMS Başakşehir, uzatma dakiklaarında Abbosbek Fayzullaev'in ceza sahasında Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonla ilgili paylaşım yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekip, VAR'da (Video Yardımcı Hakem) görev yapan Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Galatasaray-Başekşehir maçında tek golü Ahmed Kutucu kaydetti

TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Karşılaşmanın 90+2'inci dakikasında Abbosbek Fayzullaev, ceza sahasında Arda Ünyay ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular penaltı beklerken; hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası devam kararı verdi.

Karşılaşmada Halil Umut Meler görev yaptı

"DAHA NE KADAR DEVAM?"

RAMS Başakşehir, maçın ardından sosyal medya hesabından "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" mesajının yer aldığı paylaşımda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası