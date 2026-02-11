Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yerel seçim öncesinde bazı CHP'li meclis üyesi adaylarının "Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter" diyerek yolsuzluk hesapları yaptığını iddia etti.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yerel seçim öncesinde bazı CHP'li meclis üyesi adaylarının "Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter" diyerek yolsuzluk hesapları yaptığını ifade etti.

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Gürzel, Ensonhaber'e dikkat çeken çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti'ye geçiş sürecini anlatan Vural, yerel seçim öncesinde bazı CHP'li meclis üyesi adaylarının yolsuzluk planı yaptıklarını söyledi.

Özlem Vural Gürzel

"BU PASTA HEPİMİZE YETER"

Vural üyelerin "Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter" dediğini ifade etti.

Vural, belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruya şu sözlerle cevap verdi:

Şimdi bunları duymuştum. Bir toplantıda, o zaman daha seçim öncesi, hani yerel seçim öncesi bir toplantıda bir meclis üyesi adayının, hem de çok üst sıralarda yer bulmuş listede kendine, bir meclis üyesi adayının çıkıp da şöyle ellerini kaldırıp; 'Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter' dediğini duydum.

Açık açık. Yani kendince orada bizi motive ediyor çalışmaya. Ya burada dedim ki ne oluyor? Burada bir sıkıntı var. Biz pasta yemeye gelmiyoruz burada. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Yani belediye işi, meclis üyeliği tamamen vatandaşla belediye arasında köprü olacaksınız, hizmet getireceksiniz, dert çözeceksiniz, problem çözeceksiniz... Bunun için yani yapılabilen her şeyi vatandaşa hizmet olarak götürmek için geldiğiniz ve tercih ettiğiniz bir makam olmalı. Böyle pasta yenecek bir yer değil, olmamalı yani.

Gözünüz pastada olmamalı bir kere. Ve bu en üst sıralardan listede kendine yer bulan ve şu anda Büyükşehir'de meclis üyesi kendisi. Tabii ben bunun sinyallerini aldım, aldım ama yine de diyorum ki; yok o kadar değildir, sonuçta düzeltilir. Öyle değil yani bastırılır. Bu duygular parti tarafından bastırılır. Herkese 'Ne diyorsun sen?' der. Tabii bu izin vermez böyle bir şeye. 'Hayır böyle şeylere girilmez' denir. Bu kadar rahatlık olmamalı, olmazdı diye düşünüyordum ama varmış. Varmış.

Haberle İlgili Daha Fazlası