Ajax'ı da deviren Galatasaray kasasını doldurdu: İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelen para...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, bir üst tur için büyük avanraj yakalarken, maddi olarak da büyük kazanç sağladı. Devler Ligi'nde 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, organizasyondan elde ettiği gelirle dikkat çekti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında Ajax'ı deplasmanda3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'in hat-trick yaptığımaçın ardından önemli bir geliri daha kasasına koymayı başardı.
4 MAÇTA 9 PUAN
Şampiyonlar Ligi'ne Almanya'da 5-1'likEintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, daha sonra sahasında Liverpool'u 1-0, yine taraftarıönünde Bodo/Glimt'i 3-1 ve Hollanda'da Ajax'ı 3-0 yenerek, üst sıralara tırmandı ve gelirini arttırdı.
3 GALİBİYET 6,3 MİLYON EURO
Galatasaray, Ajax zaferiyle 2,1 milyon eurogalibiyet primi kazandı. Son 3 maçını kazanan temsilcimiz, sadece başarı primlerinden toplam 6,3 milyon euro (yaklaşık 306 milyon TL)kazanmış oldu.
TOPLAM GELİR 32 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden 'ayakbastı parası' olarak toplam 25,991 milyon eurogelir elde etmişti. Böylece Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kasasına koyduğu toplam para şimdiden 32,291 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 569 milyon TL) oldu.