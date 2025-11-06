Ajax'ı da deviren Galatasaray kasasını doldurdu: İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelen para...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasında Ajax'ı deplasmanda3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'in hat-trick yaptığımaçın ardından önemli bir geliri daha kasasına koymayı başardı.

4 MAÇTA 9 PUAN

Şampiyonlar Ligi'ne Almanya'da 5-1'likEintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, daha sonra sahasında Liverpool'u 1-0, yine taraftarıönünde Bodo/Glimt'i 3-1 ve Hollanda'da Ajax'ı 3-0 yenerek, üst sıralara tırmandı ve gelirini arttırdı.

3 GAL İ B İ YET 6,3 M İ LYON EURO

Galatasaray, Ajax zaferiyle 2,1 milyon eurogalibiyet primi kazandı. Son 3 maçını kazanan temsilcimiz, sadece başarı primlerinden toplam 6,3 milyon euro (yaklaşık 306 milyon TL)kazanmış oldu.

TOPLAM GEL İ R 32 M İ LYON EURO

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nden 'ayakbastı parası' olarak toplam 25,991 milyon eurogelir elde etmişti. Böylece Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kasasına koyduğu toplam para şimdiden 32,291 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 569 milyon TL) oldu.