İZSU su kesintisi sorgulama ekranı araştırılıyor. İzmir'de yaşayanlar vatandaşlar musluklardan su akmadığını görünce "22 Aralık İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte İZSU su kesintisi listesi...

İzmir'de haftanın ilk gününde musluklardan su akmıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel listeye göre; vana ve ana boru arızası nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor.

İzmirliler ise arama motorlarında "22 Aralık İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

İZSU su kesintisi sorgulama ekranı! 22 Aralık İzmirde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

22 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş ve Torbalı'da su kesintisi yaşanıyor.

Sular sırasıyla 16.30, 15.45, 11.45, 18.00, 15.25, 17.00, 16,48, 18.07 ve 15.35'de gelecektir.

İlçe Mahalleler Kesinti Süresi Arıza Tipi Açıklama Bornova Erzene, EVKA 3 22.12.2025 13:20 – 16:30 (≈3 saat) Branşman Arızası EVKA 3 Mahallesi 101/2 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Çiğli Ataşehir, Yeni Mahalle 22.12.2025 14:40 – 15:40 (≈1 saat) Vana Arızası 8029 Sokak No:8’de ana vana arızası nedeniyle sanayi girişi sayaç kapatıldı. Dikili İsmetpaşa, Salimbey 22.12.2025 11:45 – 14:45 (≈3 saat) Ana Boru Arızası Burmalı Çeşme Sokak’ta oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerde kesinti yaşanacak. Dikili Denizköy 22.12.2025 09:45 – 11:45 (≈2 saat) Şebeke Yenileme/Döşeme Hat döşeme çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Foça Yenibağarası 22.12.2025 13:36 – 18:00 (≈4 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası (Foçaköy etkilenir). Karabağlar Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay 22.12.2025 13:25 – 15:25 (≈2 saat) Ana Boru Arızası 108/6 Sokak No:28 Kemalpaşa Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk 22.12.2025 14:00 – 17:00 (≈3 saat) Ana Boru Arızası Depo çıkış vanaları kapatıldı. Konak Anadolu, Murat, Trakya 22.12.2025 14:48 – 16:48 (≈2 saat) Ana Boru Arızası 2452 Sokak No:23 Ödemiş Emmioğlu, Umurbey 22.12.2025 10:07 – 18:07 (≈8 saat) Müteahhit Çalışması Mercan Sokak’ta müteahhit çalışması sırasında oluşan ana boru arızası. Torbalı Kuşçuburun 22.12.2025 13:33 – 15:35 (≈2 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası