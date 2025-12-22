Haftanın ilk gününde Ankara'da musluklardan su akmıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Ankaralılar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 22 Aralık 2025 Pazartesi günü ASKİ güncek su kesinti programı...

"22 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusu, Sincan, Beypazarı ve Akyurt ilçelerinde yaşanan planlı ve plansız su kesintileri sebebiyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ASKİ'nin paylaştığı bilgilere göre ilçe ilçe su kesintisi saatleri ve suların verileceği zaman belli oldu.

22 ARALIK ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22 Aralık Ankara'nın Mamak, Sincan, Beypazarı ve Akyurt ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan paylaşıma göre, Beypazarı ve Akyurt'ta suların bugün saat 13.00'te, Sincan'da plansız kesintinin yaşandığı mahallerde 17.00'de , kuraklık kaynaklı kesintinin uygulandığı mahallerde ise 23.50 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.

22 ARALIK MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.12.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 22.12.2025 04:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (21.12.202/22.12.2025) tarihinde Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe,mahallelerinde 16.10 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Şahinte,Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe, mahallelerinde.

