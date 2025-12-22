Bursa'd yaşayan vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması nedeniyle şehrin birçok noktasında su kesintisi yaşanıyor. Peki,"Bursa'da sular ne zaman gelecek?" İşte 22 Aralık 2025 Pazartesi günü BUSKİ güncel su kesinti programı...

" 22 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu, içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması sebebiyle kent genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre ilçe ikçe su kesintisi saatleri belli oldu. İşte Bursa'da suların geleceği saatler..

BUSKİ güncel su kesinti programı! 22 Aralık Bursada sular ne zaman gelecek? ( İnegöl, Osmangazi, Yıldırım)

22 ARALIK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22 Aralık'ta Bursa'nın İnegöl, Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların tamamlanması durumunda sular İnegöl ve Mustafakemapaşa'da 18.00'de, Osmangazi'de 16.00'da, Yıldırım'da 11:35'te gelecektir.

BUSKİ güncel su kesinti programı! 22 Aralık Bursada sular ne zaman gelecek? ( İnegöl, Osmangazi, Yıldırım)

BUSKİ güncel su kesinti programı! 22 Aralık Bursada sular ne zaman gelecek? ( İnegöl, Osmangazi, Yıldırım)

BUSKİ güncel su kesinti programı! 22 Aralık Bursada sular ne zaman gelecek? ( İnegöl, Osmangazi, Yıldırım)

Haberle İlgili Daha Fazlası