Spor yazarlarından Galatasaray'ın Ajax zaferi yorumları: Kansere bile çare bulur

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasıŞampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetleri sonrasıAjax'ı deplasmanda 3-0 devirdi. Peki spor yazarları, Galatasaray için ne dedi? İşte cevabı...

" İ LK 8'E B İ R ADIM DAHA "

"..Ve; Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 yenmesinin ardından Johan Cruyff Arena’da Ajax’ı da geçip üçte üç yaparak; destanlaştı Galatasaray. Ajax karşısında alınan bu galibiyet; azmin, iradenin ve inancın zaferi... Tebrikler. Bu; şahlanış, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e bir adım daha yaklaşmanın müjdesi... Hem de Yunus ve İlkay’ın yokluğunda; kalite ve güç göstergesi bu zafer. Sağ olun çocuklar; Ajax’ı da ezen futbolunuzla destanlaşıyor, devleşiyor, final yolunda ümit vaad ediyorsunuz. Ne mutlu! Durmak yok…Böyle devam." (Hasan Sarıçiçek / Türkiye)

"G İ ZL İ KAHRAMAN BARI Ş ALPER "

"Galatasaray, Barış’ın girmesi ile Ajax’ın üzerine karabasan gibi çöktü.Liverpool maçında da galibiyeti getiren penaltıyı kazandıran Barış Alper Yılmaz, Ajax deplasmanında galibiyeti getiren gizli kahraman oldu.Bu kez iki penaltı kazandırdı, Osimhen’in hat trick yapmasını, Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı koltuğuna oturmasının gerçek mimarı oldu." (Ali Naci Küçük / Türkiye)

"GALATASARAY TARAFTARINI B Ü Y Ü L Ü YOR"

"Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, 'Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanı zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor." (Levent Tüzemen / Sabah)

"AVRUPA'NIN EN FORMA 3 SANTRFORUNDAN B İRİ"

"Galatasaray'ın dünkü etkileyici zaferinde tabii ki Avrupa’nın en formda 3 santrforundan birinin, Osimhen’in altını çizmeden olmaz. Nijeryalı süperstarın yanı sıra 45 dakikada iki penaltı kazandıran Barış, savunmada neredeyse hatasız oynayan Davinson-Abdülkerim ve büyük maçlarda büyüyen Torreira da harikalardı." (Uğur Meleke / Milliyet)

"SUYU B İ LE YAKAR"

"Dün Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a iki penaltı birden kazandırdı. Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol birden attı. Hat-trick yaptı. Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur! Barış Alper öncesi, Barış Alper sonrası bir maç oldu. Barış girdi, Aslan kükredi! Hem de ne kükreme! Aslan, Amsterdam'da Ajax'a pençesini attı. Galatasaray ilk 24 derken, 4 maçta 9 puana ulaştı. Artık ilk 8 hesapları yapmalı Galatasaray! Tebrikler Galatasaray! Durmak yok, yola devam!" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"DAHA B ÜYÜK BA ŞARILAR HAYAL ETTİRİYOR"

"Galatasaray oynadığı oyunla artık ‘Bu sahanın patronu benim’ mesajını vermişti. Bir penaltı daha gelmişti Barış Alper sayesinde. Osimhen hat-trick yapmıştı. Okan Buruk’un takımı artık bize daha büyük başarıları hayal ettiriyor." (Ercan Taner / Sözcü)

"FUTBOLUMUZUN GURURU"

"Galatasaray topa daha çok sahip olan ve önde pres yapan taraftı. İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Ajax'ın tek oyun planı yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. İlkay ah bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi. İki kaliteli ortada Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı. İkinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz." (Mustafa Çulcu / Fotomaç)

"OKAN BURUK'UN Y Ü K Ü TAR İ HE KARI Ş TI"

"4 maçta 9 puan artık çok fazla şeyi hayal ettiriyor. Okan Buruk'un omuzlarındaki 'Avrupa'da başarılı olamıyor' yükü de uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazanamayan Galatasaray'ın bu galibiyeti ile tam anlamıyla tarihe karıştı. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri." (Bülent Timurlenk / Sabah)