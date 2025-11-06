Victor Osimhen rekorunu geliştirdi: Nijeryalı yıldızdan hat-trick

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu geliştirdi.

REKORUNU 8 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz'dan alan Osimhen, Ajax'a attığı gollerle rekoru 8 maça taşıdı.

OSIMHEN BEŞİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, Ajac karşılaşmasında iki kez ağları sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beşinci golünü attı.

BURAK YILMAZ'I GEÇMİŞTİ

Rams Park'ta oynanan Bodo/Glimt maçında iki gol birden atan Osimhen, 7 Avrupa maçında gol sevinci yaşayarak Burak Yılmaz'ın 2012 yılındaki 6 gollük rekoruna geride bırakıp tarihe geçmişti.