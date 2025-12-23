Türkiye’nin ‘olmazsa olmazı’ olarak gördüğü yabancı unsurların ayıklanması konusunda Öcalan’ın SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’ye bir mektup gönderdiği ifade ediliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU - Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için en önemli başlıklardan biri olan SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda takvim daralırken, örgüt içinde Türkiye, Irak ve İran kökenli olanların sınır dışı edilmesi Türkiye’nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, SDG’nin 50 bin kişilik mevcudu var ve bunların 8 binden fazlası Suriyeli değil. 8- 8 bin 500 kişiden oluşan grubun büyük bir bölümü Türk kökenli ve hem Kuzey Irak’tan hem de Türkiye’den giden örgüt üyelerinden oluşuyor. SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunda Suriyeli olmayan unsurların kapsam dışı tutulması konusunda Ankara ve Şam tarafından tam bir mutabakat var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Suriyeli olmayan unsurların SDG’den çıkarılmasını ve derhâl ayrılmalarını istiyoruz. Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor” demişti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan

Edinilen bilgilere göre, İmralı’da güvenlik birimlerinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelerde de bu başlıkta değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin ‘olmazsa olmazı’ olarak gördüğü yabancı unsurların ayıklanması konusunda Öcalan’ın SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’ye bir mektup gönderdiği ifade ediliyor.

SDG tarafından bu unsurlar ayıklanırsa, Türkiye bu durumu Terörsüz Türkiye konusunda atılacak hukuki adımlar için önemli bir aşama olarak kabul edecek. SDG’den ayıklanacak Türk kökenli örgüt üyelerinin isterlerse Türkiye’ye dönüş yapabilecekleri, çıkarılacak hukuki düzenlemelerden bu grubun da yararlanabileceği ifade edildi.

SDG elebaşı Mazlum Abdi

Şam yönetimi ve SDG arasında imzalanan 10 Mart mutabakatı kapsamında entegrasyon sürecinin ay sonunda tamamlanması gerekiyor. Ancak, güvenlik kaynakları bu sürecin sarkmasını öngördüklerini dile getiriyor. Yeni bir entegrasyon takviminin belirleneceği ifade edilirken, bu takvim kapsamında bazı teknik detayların tamamlanarak SDG’nin Şam ordusuna katılımının sağlanacağını belirtiliyor.

Türkiye bir yandan da Kuzey Irak cephesinde PKK’nın kamplarına yönelik süreci takip ediyor. Güvenlik kaynakları, örgüt kamplarının boşaltılmasına yönelik bir takvim çıkardı. Buna göre, geçtiğimiz günlerde boşaltılan Zap’ın yanısıra Metina’daki temizliğin de bitme aşamasına geldiği ifade ediliyor. Şubat sonuna kadar ise Kandil’e yakın Hakurk ve Gara’nın boşaltılması, mağaraların temizlenmesi hedefleniyor. Hâlihazırda Hakurk ve Gara’da belli bir hareketliliğin olduğu belirtiliyor.



