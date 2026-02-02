Ara transferde şimdiye kadar Inter'den Kristjan Asllani ve Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ın, uzun süredir renklerine bağlamak istediği Emmanuel Agbadou için kulübü Wolverhampton ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki savunmacı Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmak için Premier Lig ekibi Wolverhampton ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TEKRARDAN HAREKETE GEÇİLDİ

Siyah beyazlılar, ara transfer döneminin başından beri kadrosuna katmak istediği Wolverhampton'ın stoperi Emmanuel Agbadou için yeniden harekete geçti.

4.5 YILLIK MUKAVELE

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Fildişi Sahilli stoperin transferini bu akşam saatlerine kadar noktalamak istediği ve Wolverhampton ile ödeme detaylarının görüşüldüğü kaydedildi.

Emmanuel Agbadou

18 MİLYON AVRO BONSERVİS

L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; Wolverhampton, 18 milyon avroluk bir bonservis bedeli karşılığında Agbadou'nun transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

28 yaşındaki savunmacı, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası