Yıldız isim, Real Madrid ile köprüleri attı! 150 milyon avroya ayrılabilir

Real Madrid'in sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı yıldız Vinicius Junior hakkında bir transfer iddiası ortaya atıldı.

El Chiringuito'nun aktardığı habere göre; yeni sözleşmede daha yüksek maaş kazanmak isteyen Vinicius, kulübün sunduğu şartları kabul etmedi ve bu durum görüşmelerin kopmasına yol açtı.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Öte yandan gazeteci Marcos Benito’ya göre; 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tablo değişmezse takımdan ayrılmayı değerlendirebilir. Real Madrid ise oyuncusunu gelecekte bedelsiz kaybetme riskinin farkında olduğundan dolayı yakın zamanda bir anlaşma sağlanamazsa satış seçeneğini ciddi şekilde masaya yatırmak zorunda kalabilir.

150 MİLYON AVRO BONSERVİS

Real Madrid'in Sambacı oyuncu için en az 150 milyon Euro talep edeceği ve bir ayrılık durumunda en muhtemel rotanın İngiltere olarak görüldüğü öne sürüldü. Suudi Arabistan ekiplerinin büyük transfer yatırımlarını yavaşlattığından ötürü artık bu ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

TOPLAMDA 11 GOLE KATKI YAPTI

Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Vinicius Junior, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.