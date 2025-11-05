PSG'ye iki gol birden attığı maçta kızardı! Achraf Hakimi hüngür hüngür ağladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Alman devi Bayern Münih'in karşılaştığı mücadeleye damga vuran isim Kolombiyalı yıldız Luis Diaz oldu.

İKİ GOL BİRDEN ATTI

Fransa'da oynanan müsabakaya harika bir şekilde başlayan Bayern Münih'te Luis Diaz, henüz 4. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarının ilerleyen dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Kolombiyalı yıldız, PSG ağlarını ikinci kez sarsarak duble yaptı.

DIAZ'DAN HAKIMI'YE SERT FAUL

Performansıyla mücadeleye damga vuran Diaz, ilk yarının son anlarında yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Müsabakanın 45+7. dakikasında PSG'li sağ bek Achraf Hakimi ile ikili mücadeleye girişen Diaz, Faslı oyuncuya arkadan sert bir faul yaptı.

KIRMIZI KARTLA İHRAÇ EDİLDİ

Luis Diaz'ın sert faulü sonrası acı içinde yerde kalan Hakimi sol ayağından sakatlandı. Parisli futbolcular pozisyonun ardından maçın hakemine itirazda bulunurken VAR'dan izleme tavsiyesi geldi.

Diaz ile Achraf Hakimi arasında yaşanan faul pozisyonunu monitörde izleyen hakem Maurizio Mariani, Bayernli oyuncuya direkt kırmızı kartını çıkardı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Sol ayağına aldığı darbenin ardından sakatlanan ve acı içinde yerde kalan Hakimi, oyuna devam edemezken gözyaşlarını tutamadı. Ayağının üzerine basamayan ve çok acı çektiği görülen Faslı oyuncu, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan PSG'li yıldızı takım arkadaşları teselli etti.