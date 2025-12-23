TBMM’de 2026 bütçesi için yürütülen maraton 394 saati buldu. Genel Kurulda milletvekilleri uzun saatler çalışırken, kürsülerde bebek arabasından uzay itki yakıtına kadar dikkat çeken materyaller kullanıldı, muhalefet ve iktidar birbirine mesajlar verdi.

TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 23 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla başlayan bütçe mesaisi, TBMM Genel Kurulunda 154 saat, öncesindeki Plan ve Bütçe Komisyonunda 240 saat sürdü.

Zaman zaman arbedelerin de yaşandığı Genel Kurulda, en uzun bütçe mesaisi Aile ve Sosyal Hizmetler ile Millî Eğitim Bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde gerçekleştirildi, milletvekilleri 13 saat 30 dakika çalıştı.

Bütçe maratonu sırasında renkli görüntüler de ekrana yansıdı. Ekonomi politikalarını eleştiren muhalefet Meclis kürsüsüne bebek arabası, şemsiye, pamuk gibi materyaller taşıdı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kürsüye, taktığı kasket ve yanında getirdiği pamuk, domates, soğan ve mandalina ile çıktı.

Bütçenin son gününde ise, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, millî imkânlarla üretilen uzay itki aracı yakıtı ve CHP’nin yolsuzlukları kapatmak için kameralara çektiği bantla çıktı. CHP sıralarına dönen Varank, “İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark bu” dedi.

