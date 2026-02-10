Bakü'yü ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık şartını imzaladı. Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Aliyev " Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca enerji güvenliğiyle ilgili konularda da işbirliği kuracağız. İşbirliğimizin savunma sanayi alanındaki yeni sayfasını da açıyoruz. Yapay zeka merkezlerinin kurulması da ikili gündemimizin bir parçası" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında stratejik ortaklık şartı imzalandı.

Vance, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Resmi karşılama töreninin ardından Aliyev ve Vance ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Aliyev ve Vance, "Azerbaycan Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı"na imza attı.

Aliyev, tören sonrasında yaptığı konuşmada, "dünyanın en güçlü devleti olan ABD ile stratejik ortaklık kurmaktan büyük onur duyduklarını" söyledi.

Kafkasya'da barışın sağlanmasına sundukları katkılar dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a ve Başkan Yardımcısı Vance'e teşekkür eden Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos 2025'te Trump'ın şahitliğinde barış anlaşmasının metnini parafladığını hatırlattı.

Azerbaycan ile ABD arasında stratejik anlaşma! Trump'ın yardımcısı Vance Bakü'de

Aliyev, "Artık barış içerisinde yaşıyoruz, barış içerisinde yaşamayı öğreniyoruz. Ermenistan'a transit taşımalara müsaade etmekle kalmadık, kendimiz de petrol ürünleri satarak ticari ilişkilere başladık." dedi.

Barışın önemli sonuçlarından birinin de ABD yönetiminin çabalarıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) olduğunu dile getiren Aliyev, "TRIPP, yalnızca Azerbaycan'ın iki bölümünü birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda son derece güvenilir taşımacılık koridoruna dönüşecek. Bu güzergah, Azerbaycan toprakları ve Ermenistan üzerinden Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak ve diğer komşular da bu sürece dahil olacak. Bu da genel olarak bölgede barışı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, ABD ile imzaladıkları stratejik ortaklık şartının birçok alanı kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Azerbaycan ve ABD arasındaki ilişkiler tamamen yeni aşamaya giriyor. Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca enerji güvenliğiyle ilgili konularda da işbirliği kuracağız. Azerbaycan, sahip olduğu doğal gaz kaynaklarıyla 16 ülkenin enerji güvenliğine katkı sağlıyor. Bunların 11'i NATO üyesi ve ABD'nin müttefikleridir. Biz aynı zamanda işbirliğimizin savunma sanayi alanındaki yeni sayfasını da açıyoruz. Yapay zeka merkezlerinin kurulması da ikili gündemimizin bir parçası."

