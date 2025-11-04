Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ajax - Galatasaray maçı öncesi iptal kararı! Stadyumda sıkı önlemler alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ajax, Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi, Karaborsa, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında çarşamba akşamı Galatasaray ile oynayacaklar mücadele öncesinde yaklaşık bin bileti karaborsa şüphesiyle iptal etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hollanda temsilcisi Ajax, dev müsabaka öncesi karaborsa bilet şüphesiyle harekete geçti.

Johan Cruijff Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Ajax Kulübü, biletlerin rakip taraftarlara geçmesini engellemek amacıyla sıkı önlemler aldı.

Ajax - Galatasaray maçı öncesi iptal kararı! Stadyumda sıkı önlemler alındı - 1. Resim

STADYUMA GİRİŞLER İPTAL!

Ajax'tan yapılan açıklamada, bilet alma şartlarını ihlal eden taraftarların maça giriş haklarının iptal edildiği bildirildi. 28 Ağustos'tan sonra üyelik açan ve başka kişilerden bilet devralan taraftarlara da kulüp tarafından bilgilendirme yapıldı. Hollanda ekibi, bu biletlerin kesinlikle yeniden aktifleştirilmeyeceğini ve sahiplerinin stadyuma gitmemesi gerektiğini duyurdu.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Sahte veya yasa dışı yollarla temin edilen biletlerle stada girmeye çalışanlara 450 avro para cezası ve stadyum yasağı uygulanacağı kaydedildi. 

