Galatasaray'da Ajax maçı öncesi sakatlık şoku: İşte Yunus Akgün'ün son durumu...

Sarı-kırmızılı takımın sahasında 0-0 berabere kaldığı Trabzonspor maçında sakatlık geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı forma giyip giymeyeceği merak konusu olan milli futbolcu Yunus Akgün'ün sağlık durumu netlik kazandı.

Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'a milli yıldızı Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 1 Kasım'da oynanan Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Yunus Akgün,Hollanda kafilesine alınmadı. 25 yaşındaki kanet oyuncusu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da Wilfried Singo takıma dönerken, deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan da sakatlığı nedeniyle Ajax karşısında takımını yalnız bırakacak. 

