İsmail YK yaşıyor mu? sorusu, bir süredir sosyal medyada yayılan 'öldü' iddiaları sonrası gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı.

Nerdesin, Www.Bombabomba.com, Bas Gaza şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaşan İsmail YK, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

Bir dönem 'Yurtseven Kardeşler' grubuna dahil olan İsmail YK, sosyal medyada 'öldü' iddialarıyla gündeme geldi. İşte İsmail YK hakkında merak edilen son dakika gelişmeleri..

İsmail YK yaşıyor mu? Öldü iddialarıyla gündeme geldi

İSMAİL YK YAŞIYOR MU?

İsmail YK ölmedi, yaşıyor. Ünlü şarkıcıyla ilgili ortaya atılan "öldü" iddiaları tamamen asılsızdır.

Şu anda hayatta olduğu ve yaşamına devam eden ettiği biliniyor. Vefat ettiğine dair resmi kurumlardan ya da ailesinden herhangi bir açıklama bulunmuyor.

İSMAİL YK 'ÖLDÜ' HABERLERİYLE NEDEN GÜNDEMDE?

İsmail YK'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve bu tarz paylaşımların "tık almak" amacıyla yapılan sahte içerikler olduğu öğrenildi.

Hakkında ortaya atılan 'öldü' iddialarının ardından İsmail YK'nın sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya devam ettiği görülüyor.

