Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, spor camiasını yasa boğdu. Sultanbeyli Belediyespor forması giyen futbolcu Uğurcan Bekçi’nin de yaralandığı olaydan acı haber geldi. Genç futbolcu, hastanede yapılan tüm müdahsalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından “Uğurcan Bekçi kimdir, öldü mü?” soruları gündeme taşındı.

Uğurcan Bekçi kimdir, öldü mü soruları kamuoyunca merak edildi. 17 Aralık gecesi İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana gelen olay gündemi sarsmıştı. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UĞURCAN BEKÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Uğurcan Bekçi 22 Temmuz 1998 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başlayan Bekçi, kanat mevkisinde görev yapıyordu.

Kariyeri boyunca hem profesyonel hem de amatör liglerde birçok takımın formasını giydi. Yeteneğiyle tanınan genç futbolcu 27 yaşındaydı.

UĞURCAN BEKÇİ ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

UĞURCAN BEKÇİ NEDEN ÖLDÜ?

Uğurcan Bekçi 17 Aralık gecesi iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ayağından vurularak ağır yaralandı. Hastanede ameliyata alınan ve entübe edilen Bekçi, yaşadığı ağır kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

UĞURCAN BEKÇİ HANGİ TAKIMDAYDI?

Uğurcan Bekçi Sultanbeyli Belediyespor forması giyiyordu. Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954, Edirnespor ve çeşitli kulüplerde görev alan Bekçi, futbol hayatını Sultanbeyli Belediyespor’da sürdürüyordu.

