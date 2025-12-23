Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Mauro Icardi ile ilgili karar verildi. Yönetim, kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçip, 'Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu' olan Arjantinli yıldız ile ocak ayında masaya oturacak.

Galatasaray'da idareciler, RAMS Park'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçında fileleri havalandırıp, bu sezon 9 gole ulaşan ve toplam 70 gol ile Rumen efsane Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmayı başaran Mauro Icardi ile yeni yılın ilk günlerinde masaya oturacak.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; şu ana kadar yeni mukavele için teklifi almayan 32 yaşındaki futbolcu, eşinden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata yelken açtığı İstanbul'dan ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Yıllık 10 milyon euro garanti ücreti olan Icardi, 1+1 yıllık anlaşmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren dünyaca ünlü Arjantinli santrforun, ücretinde önemli bir indirime giderek, 6-7 milyon euro bandına 'evet' demeye hazır olduğu aktarıldı.

Taraftarın sevgilisi olan Icardi'yi takımda tutma kararı alan Galatasaray yönetiminin, ocak ayı içinde yeni anlaşmayı resmen duyurması bekleniyor.

