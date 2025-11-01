Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareket

Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareket

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır&#039;a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareket
Futbol, Galatasaray, Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, eski takımının taraftarlarının ağır küfürlerine maruz kaldı. 

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da taraftarlar, eski oyuncuları Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat yaptı. 

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Rams Park'ta deplasman tribünündeki yerini alan bordo mavili taraftarlar, eski kalecileri Uğurcan'a büyük tepki gösterdi. Bordo mavili taraftarlar, maç öncesinde tribünleri selamlamak için sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratta bulundu. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Trabzonspor'a uzun yıllar kaptanlık yapan Çakır'a yönelik bu tepki, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Uğurcan Çakır, maç öncesinde UltrAslan tribünü önüne giderek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
