Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareket

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da taraftarlar, eski oyuncuları Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat yaptı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Rams Park'ta deplasman tribünündeki yerini alan bordo mavili taraftarlar, eski kalecileri Uğurcan'a büyük tepki gösterdi. Bordo mavili taraftarlar, maç öncesinde tribünleri selamlamak için sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratta bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Trabzonspor'a uzun yıllar kaptanlık yapan Çakır'a yönelik bu tepki, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Uğurcan Çakır, maç öncesinde UltrAslan tribünü önüne giderek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.