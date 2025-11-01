Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareket
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, eski takımının taraftarlarının ağır küfürlerine maruz kaldı.
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da taraftarlar, eski oyuncuları Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat yaptı.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT
Rams Park'ta deplasman tribünündeki yerini alan bordo mavili taraftarlar, eski kalecileri Uğurcan'a büyük tepki gösterdi. Bordo mavili taraftarlar, maç öncesinde tribünleri selamlamak için sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratta bulundu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Trabzonspor'a uzun yıllar kaptanlık yapan Çakır'a yönelik bu tepki, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Uğurcan Çakır, maç öncesinde UltrAslan tribünü önüne giderek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
🧤 Uğurcan Çakır, Galatasaray taraftarlarını selamladı!pic.twitter.com/e9MmFxKVWt— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) November 1, 2025
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı