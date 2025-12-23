Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, ülkenin kuzeyinde yer alan Samjiyon kentindeki lüks detaylarla donatılmış kış tatil köyünün açılışını gerçekleştirdi. Bölgeyi cazip bir dağ turizm merkezine dönüştürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Kim Jong Un, yatakların sertliğinden barbekü restoranlarına kadar her detayı ayrıntılı şekilde inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı, ülkenin kuzeyinde yer alan Paektu Dağı yakınlarındaki Samjiyon Turizm Bölgesi'nde, 5 modern otelden oluşan kış tatil köyünün açılışını gerçekleştirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı

Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim, Ikkal ve Milyong otellerini gezdiği sırada, pratiklik, çeşitlilik ve sanatsal özellikler açısından 'tüm unsurların yüksek seviyede' olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kim, açılışını gerçekleştirdiği lüks ve modern tesisin, 'halk için cazip bir dağ turizm merkezi ve dinlenme alanı' olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı oteldeki detayları inceliyor.

KIZI EŞLİK ETTİ

Devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde, liderin kızı Ju-ae'nin otel turunda babasına eşlik ettiği görülüyor. Tesislerin içinde açık ve kapalı hamamlar, spalar, barbekü restoranları ve birçok konforlu dinlenme alanı bulunuyor. Yerel basının haberlerine göre Kim, yatakların sert olup olmadığını bile test etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı



KCNA'nın haberine göre Kim, Samjiyon şehrini ülkenin turizm kültürünü temsil eden, yenilikçi ve son derece medeni bir şehre dönüştürme konusundaki sarsılmaz kararlılığını dile getirdi. Öte yandan turizm gelişimi için hizmet kalitesinin önemini vurgulayan Kuzey Kore lideri, otel personelinin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı tesisi inceledi.

“KISKANACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK”

Devlet medyası, yeni tesislerin Kuzey Kore halkının "dünyada kıskanacak hiçbir şeyleri olmadığını" gösterdiğini söyledi. Öte yandan, analistlerin devlet fabrikalarında ayda ortalama 3 dolara kadar kazandığını söylediği ortalama bir Kuzey Koreli için ücretlerin ne olacağı belirtilmedi. Analistler, lüks tatil köyünün yurt dışından gelecek olan misafirleri hedeflediğini savunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, tesis hakkında bilgi aldı.

Samjiyon, Kuzey Kore propagandasında güçlü bir sembol olarak görülüyor çünkü Kim’in babası Kim Jong Il'in doğduğu yer olan, yarımadanın en yüksek dağı Paektu Dağı'na çok yakın.

Haberle İlgili Daha Fazlası