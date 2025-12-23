Hindistan'ın Shimla kentinde çalışan bir doktor, solunum sıkıntısıyla başvuran hastasını boş yatağa yattığı gerekçesiyle öldüresiye darbetti. O anlar odadaki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kan donduran görüntüler, Hindistan’ın Shimla kentinden… Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bir doktor, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu hastasını feci şekilde yumruklayarak darbetti.

Hastanede boş yatak kavgası! Doktor, hastayı öldüresiye dövdü, feci anlar kamerada

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Edinilen bilgilere göre, Arjun Panwar isimli hasta, yapılan bronkoskopi işleminden sonra nefes darlığı çekmeye başladı. Can havliyle kendini boş bir yatağa atan Panwar, doktorun yanına gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"NEDEN YATAĞA YATTIN?" KAVGASI

Panwar’ın ifadelerine göre, doktor nedensiz yere kendisine bağırmaya başladı ve yataktan kalkmasını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle hızını alamayan doktor, hastayı defalarca kez yumrukladı.

Olay anı, odadaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, ülkede büyük tepki çekti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, Başhekim Dr. Rahul Rao da doktor hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

