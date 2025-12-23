Anadolu Ajansı
Çin'de kömür madeninde su baskını! 5 işçi hayatını kaybetti
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir kömür madeninde gerçekleşen su baskınında mahsur kalan beş kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası müdahale çalışmaları sürerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şehrin basın departmanına göre, sel baskını Pazar günü sabah saat 4.30 civarında (Cumartesi 2030 GMT) Heilongjiang Fengyuan Madencilik Şirketi tarafından işletilen Jixi şehrindeki Datonggou kömür madeninde meydana geldi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, kapsamlı kurtarma çalışmalarının ardından beş kişinin cesedi bulundu. Kaza sonrası müdahale çalışmaları devam ederken selin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
