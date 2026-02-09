Giresun’un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, akşam saatlerinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Sosyal medyadaki mesajları nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılan Dede'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Dede’nin sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edildi.

