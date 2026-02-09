İhlas Haber Ajansı
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ifadeye çağrıldı
Giresun’un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, akşam saatlerinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Sosyal medyadaki mesajları nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrılan Dede'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.
Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, akşam saatlerinde savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.
Edinilen bilgilere göre, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı ve ifade işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.
Dede’nin sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edildi.
