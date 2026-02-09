Niğde’de küçük bir trafik kazası silahlı saldırıya dönüştü. Eski muhtar, tartıştığı araçtaki 3 kişiye kurşun yağdırdı; 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Zanlı yakalandıktan sonra "Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum" dedi.

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde yaşanan maddi hasarlı trafik kazası, kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre alkollü şekilde direksiyon başına geçen ve eski muhtar olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Hamza C., yolda başka bir araçla aynaların kırıldığı küçük çaplı kazaya karıştı. Araçtan inen taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamza C., belindeki tabancayı çıkararak karşı araçtaki 3 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Abdullah Gündoğdu ve Hakan Çelik ağır yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen üçüncü kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Gündoğdu ve Hakan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aksaray’da yakalandı

Olayın ardından aracıyla bölgeden kaçan şüphelinin Aksaray yönüne gittiği belirlendi. Niğde polisi durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Plaka tanıma sistemleri üzerinden yapılan takip sonrası Cinayet Büro ekipleri, şüpheliyi şehir çıkışındaki arazide kıskıvrak yakaladı. Yapılan alkol kontrolünde Hamza C.’nin 0.96 promil alkollü olduğu tespit edilirken, saldırıda kullanılan tabanca da araçta ele geçirildi.

AKILALMAZ SÖZLER: ONUR DUYUYORUM

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularına pes dedirten cevaplar verdi.

Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi.

Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

