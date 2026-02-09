Fenerbahçe, Sambacıyı 2028 yılına kadar renklerine bağladı. Golcüsüz kalan Kanarya’da 1 numaralı alternatif hâline gelen Brezilyalı, yıllık 5 milyon avroluk teklifi kabul etti. İki sezonluk anlaşma sağlanan Talisca bugün forvette olacak.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de beklenen anlaşma sağlandı. Brezilya’dan çok sayıda teklif almasına rağmen sarı lacivertlilerin sözleşme yenileme teklifini kabul eden Anderson Talisca ile iki yıllık mukavele yapıldı. Sezon sonu mukavelesi bitecek olan sambacı yıllık ücretinde yüzde 50’den fazla indirime razı olarak 5 milyon avroya ‘evet’ dedi. En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ayrılıkları sonrası forvet alternatifleri arasında bir numara olan Talisca bugünkü G.Birliği mücadelesinde Domenico Tedesco’nun golcüsü olarak sahada yer alacak.

Anderson Talisca

KART ALARMI...

Bu arada sol bek sıkıntısını Mert’le aşan, Skriniar’ın yokluğunda Çağlar’a sarılan Domenico Tedesco, Alvarez’in yerinde flaş transfer Kante’yi ilk on birde sahaya sürmeyi planlıyor. Tedesco’nun takımla çalışmalara başlayan Cherif’i ise yedek soyunduracağı öğrenildi. Maç öncesi Kanarya’da Musaba, Kerem ve Brown ceza sınırında. Brown sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek, ancak Musaba ile Kerem kart görürse Trabzon deplasmanında olmayacak.

