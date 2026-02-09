Barış Alper, çok çalışarak Zaha ve Ziyech’ten formayı almıştı. Şimdi de Lang hamlesi onu kamçılamış…

Noa Lang’in transfer edildiği gün “Rekabet her zaman Barış Alper Yılmaz’ı güçlü kılar, kamçılar, motive eder” demiştim!

“Zaha ve Ziyech’ten formayı çok daha fazla çalışarak alan Barış, Lang hamlesinden sonra yine kendini, sınırlarını zorlayacak ve turbo moda geçiş yapacak” ifadesini kullanmıştım.

Çünkü onu tanıyorum…

Nitekim Barış Alper Yılmaz, memleketi Rize’de bir gol, bir asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Barış dün sekizinci asistini ve 11. golünü attı! Bu rakamın da altını çizeyim…

Lang da sınıfı geçti

Galatasaray son haftalarda ofansif anlamda en üretken, verimli oyununu sergiledi! Üç gol attı, üç topu direkte patladı, birçok pozisyona girdi. Noa Lang da adam eksiltme özelliği, çalımları, dikine oynaması ve şutları ile Galatasaray’a güç katacağını gösterdi.

Şimdi gelelim dün dikkati çeken Galatasaray’daki defolara… Galatasaray ilk 45 dakikada yüzde 91 pas isabeti ile oynadığı bölümde rakibi Rize’ye tam 12 şut imkânı tanıdı!

Skor aldatmasın

Rize ikinci yarıda da etkili pozisyonlar buldu! Yani skor 3-0 olsa da tek taraflı bir oyun oynanmadı.

Bu ne demek? Orta saha helva gibi!

Torreira 6 numarada eskisi kadar baskın ve kale değil!

Davinson Sanchez ise Galatasaray’da en etkisiz maçlarından birine imza attı. Rakip oyuncu ve pozisyon takibi zayıftı.

Galatasaray’ın, skora aldanmadan Juventus maçları öncesi bu problemleri çözmesi gerekli…

Maçın adamı: Barış Alper

