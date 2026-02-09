Paul Onuachu’nun gol bulduğu maçlarda yenilgi yok. Trabzonspor’un Nijeryalı forveti ‘Gol Krallığı’nda (15) zirvede. Onun ağları havalandırdığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alındı ve 28 puan toplandı.

Trabzonspor’da Paul Onuachu atıyor ve kazandırıyor... 2023-24 sezonunda gözlerde seyir zevki bırakan ve bu sezon başında bonservisi alınan Nijeryalı forvet ilk dönemini daha şimdiden yakaladı. İlk sezonunda 21 maçta 15 gol kaydeden Onuachu, şimdi 18 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaştı ve ‘Gol Krallığı’nda zirvede yer aldı. Ligde 45 puanı bulunan bordo mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda yenilgi yaşamayan Karadeniz ekibi, 28 puan topladı.

YARIŞTA TUTUYOR

Afrika Kupası dönüşü gollerine devam eden Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 45 resmî karşılaşmada 33 gole imza attı. Nijeryalı isim, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 defa rakip fileleri havalandırdı. Onuachu, bu sezon da ligde 18 mücadelede 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı. Özetle Paul Onuachu’nun formda olması ve gollerine devam etmesi takımı lig yarışında tuttu.

