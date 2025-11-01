Derbide sakatlık şoku: Yıldız isim devam edemedi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Karadağlı savunmacı Stefan Savic, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 11. haftasındaki zorlu mücadelede lider Galatasaray'a konuk olan bordo mavililerde deneyimli savunmacı oyunu yarıda bıraktı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Rams Park'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan 34 yaşında Stefan Savic, 51. dakikada sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi oyun alınanında yaptığı tecrübeli stoper, maça devam edemedi.
RAYYAN BANIYE YERİNE DAHİL OLDU
Trabzonspor'da sakatlanan Savic'in yerine Rayyan Baniya oyuna dahil oldu.
Stefan Savic'in sakatlık durumunun maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı