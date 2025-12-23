2026 IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranının netleşmesiyle birlikte güncellendi. Yurt dışından getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kullanmak isteyenler için ödenecek yeni tutar ve IMEI kayıt sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

Vergi, harç ve cezalarda 2026 yılı için uygulanacak artış oranının açıklanmasının ardından IMEI kayıt ücreti de yeniden gündeme geldi. TÜİK’in ekim ayı verileri doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı sonrası yurt dışı telefon kayıt ücretinin kaç TL olacağı ve IMEI kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı veriler doğrultusunda 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranın uygulanmasıyla birlikte 2025 yılında 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt ücreti 2026’da 57 bin 241 TL seviyesine yükseldi. Yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. IMEI kayıt ücreti, yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olarak ödeniyor.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

IMEI kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öncelikle kullanıcıların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IMEI kayıt hakkı sorgulama ekranından, kayıt hakkına sahip olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Kayıt hakkı bulunan kullanıcılar, harç ücretini bankalar, vergi daireleri veya sisteme entegre ödeme kuruluşları aracılığıyla yatırabiliyor.

Harç ödemesinin ardından e-Devlet’te yer alan “BTK IMEI Kayıt” sayfasına giriş yapılarak IMEI numarası, yurda giriş tarihi ve belge bilgileri giriliyor. Kayıt tamamlandığında IMEI sorgulama ekranında “Yolcu beraberinde kaydedilen cihaz” ifadesi yer alıyor.

IMEI KAYIT SÜRESİ NE KADAR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydı için tanınan süre 120 gün olarak uygulanıyor. Bu süre, cihazın Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren başlıyor. Süre içinde kayıt işlemi yapılmayan cihazlar, BTK tarafından kapatılıyor. Kapatılan cihazlar Türkiye’de hiçbir mobil şebekede kullanılamıyor. Bu nedenle yurda giriş sonrası IMEI kayıt süresinin takip edilmesi büyük önem taşıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

IMEI kayıt ücreti, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Bu oran, 12 aylık ÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanmakta. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kalemlerde yeniden değerleme oranının altında artış yapılabileceğine ilişkin sinyaller verse de IMEI kayıt ücretinin bu oran üzerinden güncellenmesi bekleniyor. 2026 yılı için kesin ücretler Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemeyle kesinleşecek.

