Kaydet

Türkiye-Yunanistan sınırına yakın bir noktada bulunan ve Avrupa-Asya kuş göç yolunun en kritik duraklarından biri olan Gala Gölü, bugünlerde binlerce kanatlı misafirine ev sahipliği yapıyor. Enez ve İpsala bölgelerinin en önemli sulak alanı olan göl, kış mevsimi öncesi güneye göç eden flamingoların konaklama merkezi haline geldi. Sayıları 5 bin ile 10 bin arasında değişen dev flamingo sürüleri, sadece göl havzasında değil, çevredeki çeltik tarlalarının tavalarında bulunan doğal besinlerle de karınlarını doyuruyor. Doğa fotoğrafçıları, kuş gözlemcileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu kartpostallık görüntüler, bölgedeki yaban hayatının canlılığını bir kez daha gözler önüne sererken; sevimli misafirlerin hava sıcaklıklarının durumuna göre göç yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası