Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 10 kişi kaldıkları maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel, müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"KIRMIZI KART AĞIR BİR KARAR"

Kırmızı kartı ağır bulduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse… Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş." diye konuştu.

"10 KİŞİ KALMIŞ GİBİ OYNAMADIK"

10 kişi kalmalarına rağmen pozisyonlar bulduklarını kaydeden Demirel, "Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi kalmış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor." dedi.

