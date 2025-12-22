Dünyanın en değerli 50 spor kulübünün sıralandığı 2025 listesi yayınlandı. Takımların toplam değeri 353 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Listenin zirvesinde yer alan ve değeri 13 milyar dolara çıkan bir Amerikan futbolü kulübü, üst üste dokuzuncu kez birinciliği kimseye bırakmadı.

Forbes tarafından açıklanan 2025 Dünya'nın En Değerli 50 Spor Takımı listesi, toplam 353 milyar dolarlık rekor bir değere ulaştı. Listenin zirvesine 13 milyar dolarla Dallas Cowboys liderliğindeki Amerikan futbolu (NFL) ve Basketbol (NBA) kulüpleri damga vururken, takım değerlerindeki bu astronomik yükselişin ana nedeni Amerikan liglerinin medya yayın haklarından elde ettiği devasa gelirlerden oluşuyor.

10 MİLYAR DOLAR VE ÜZERİNDEKİ DEĞERE SAHİP KULÜPLER ARTTI Listeye giren 50 takımın ortalama değeri bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 7.1 milyar dolara yükseldi. Dollas Cowboys'un kurduğu 10 milyar dolarlık değere sahip takımlar kulübüne bu yıl dört yeni ekip katıldı: Golden State Warriors (11 milyar dolar), Los Angeles Rams (10.5 milyar dolar), New York Giants (10.1 milyar dolar) ve Los Angeles Lakers (10 milyar dolar).

BÜYÜMENİN SIRRI: MEDYA YAYIN HAKLARI Spor kulüplerinin değerindeki bu çarpıcı artışın arkasındaki en büyük neden, medya yayın haklarındaki büyük sıçrama olarak gösteriliyor. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA), geçtiğimiz yıl ABC/ESPN, NBC/Peacock ve Amazon Prime Video ile yıllık ortalama 6.9 milyar dolar getiren 11 yıllık dev bir anlaşma imzaladı. Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ise 2033'e kadar en az 125.5 milyar dolarlık bir gelir garantileyen anlaşmaya imza atmıştı. Bu devasa lig gelirleri, sponsorluk ve premium koltuk gelirleriyle birleşerek takım satış fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor.

AMERİKAN FUTBOLU ZİRVEDE

Bu artıştan en çok faydalanan lig, 32 takımının 30'u ile listede yer alan NFL oldu. NBA, 12 takımla listedeki güçlü yerini korurken, Avrupa futbolu ve beysbol ligi (MLB) gerileme yaşadı.

Avrupa'daki kulüpler, yayın haklarındaki durgunluk, artan maliyetler ve yüksek borçlar nedeniyle sadece yüzde 5'lik bir büyüme kaydetti. Üç yıl öncesine kıyasla yüzde 87 ortalama değer artışı yakalayan NBA'in yanında, Avrupa futbolu ve MLB'nin sadece yüzde 25 civarında kalması dikkat çekti. Sonuç olarak, iki yıl önce yedi takımla listede olan Avrupa futbolu, bu yıl sadece dört kulüple (İspanya La Liga'dan iki, İngiltere Premier Lig'den iki) temsil edilebildi. MLB ise iki temsilciye düştü. Kadın sporlarında ise en değerli kulüp 400 milyon dolar ile WNBA'den New York Liberty oldu.

İşte dünyanın en değerli spor kulüpleri…

20. REAL MADRİD 6.75 milyar dolar

18. LOS ANGELES DODGERS 6.8 milyar dolar

18. DENVER BRONCOS 6.8 milyar dolar



17. HOUSTAN TEXANS 7.4 milyar dolar

15. MIAMI DOLPHINS 7.5 milyar dolar

15. LOS ANGELES CLIPPERS 7.5 milyar dolar

14. WASHINGTON COMMANDERS 7.6 milyar dolar



13. LAS VEGAS RAIDERS 7.7 milyar dolar

12. NEW YORK JETS 8.1 milyar dolar

10. NEW YORK YANKEES 8.2 milyar dolar

10. CHICAGO BEARS 8.2 milyar dolar

9. PHILADELPHIA EAGLES 8.3 milyar dolar

8. SAN FRANCİSCO 49ERS 8.6 milyar dolar

7. NEW ENGLAND PATRONS 9 milyar dolar

6. NEW YORK KNICKS 9.75 milyar dolar

5. LOS ANGELES LAKERS 10 milyar dolar



4. NEW YORK GIANTS 10.1 milyar dolar



3. LOS ANGELES RAMS 10.5 milyar dolar



2. GOLDEN STATE WARRIORS 11 milyar dolar

1. DALLAS COWBOYS 13 milyar dolar

