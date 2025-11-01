Galatasaray'da şok protesto: Yıldız isme ıslıklı tepki
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da milli yıldız Barış Alper Yılmaz, oyundan çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde kozlarını paylaşan Galatasaray'da taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ı bir kez daha protesto etti.
BİR KEZ DAHA PROTESTO EDİLDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Barış Alper, 74. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bırakırken protesto edildi. Sarı kırmızılı taraftarlar, oyundan alınan 25 yaşındaki hücum oyuncusuna yuhalayarak tepki gösterdi.
BODO MAÇINDA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 3-1 kazanılan Bodo/Glimt maçında da oyundan alındıktan sonra taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı