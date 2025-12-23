BDDK tarafından yeni bir karar alındı. Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulaması yapılmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, "11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir." denildi.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, bir şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alma gücünü yansıtmak amacıyla, ilgili tutarların düzeltme katsayısı ile çarpılarak yeniden hesaplandığı bir muhasebe yöntemidir.

ENFLASYON MUHASEBESİ NE İŞE YARAR?

Enflasyon muhasebesi, enflasyonun finansal raporlar üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Enflasyon muhasebesi sayesinde finansal tablolar, enflasyonun şirket varlıkları, borçları, gelirleri ve giderleri üzerindeki değerlerini daha doğru bir şekilde yansıtmak için enflasyon oranına göre düzeltilir.

